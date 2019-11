Sánchez desafia ERC a explicar quina alternativa proposa a un govern PSOE-Podem

#Directo | Sánchez, tras el 'no' de ERC a apoyar el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, destaca que son las "únicas formaciones que apostamos por el diálogo dentro de la Constitución para la crisis política de Cataluña" y reta a explicar "qué alternativa de gobierno proponen" pic.twitter.com/XiaE2DqY9u — Europa Press (@europapress) November 14, 2019

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dijous a la Moncloa amb Charles Michel, president electe del Consell Europeu i exprimer ministre belga. En el torn de preguntes dels periodistes, el líder del PSOE s'ha referit a les negociacions per la investidura, que de moment segueixen encallades -ERC es manté en el "no" després de la primera reunió amb els socialistes al Congrés- tot i el pacte al qual ha arribat amb Pablo Iglesias. Sánchez ha enviat un missatge als republicans: cal que expliquin "quina alternativa" proposen a un govern entre el PSOE i Unides Podem."Som les dues úniques organitzacions a nivell nacional que apostem pel diàleg dins la Constitució per resoldre la crisi política, les úniques forces que la volem superar dins l'Estatut. Aquells que s'oposen a un govern progressista, que és l'únic possible, ens hauran d'explicar quina solució proposen", ha assegurat Sánchez, que ha en resposta a si activarà una taula de diàleg ha indicat que primer "han de parlar els catalans".En aquest sentit, ha demanat a les formacions independentistes que reactivin la taula de diàleg, en la qual hi ha present el PSC però no el PP i Ciutadans, que s'hi van oposar des del primer dia, ni tampoc la CUP, que la va rebutjar des del principi. "A partir d'aquí, el gpovern d'Espanya estarà sempre per una solució política a una crisi territorial. Però no ho resoldre en un mes o dos. Cal temps, generosotat i sentit d'Estat", ha remarcat Sánchez, que ha evitat pronunciar-se sobre si, com va prometre en campanya, impulsarà un canvi en el codi penal per situar-hi la convocatòria de referèndums.En tot cas, el líder del PSOE ha suggerit que hi ha marge per negociar, en la mesura que ha dit que caldrà arribar a "acords" pel programa de govern i la investidura. "El meu compromís és que hi hagi govern al desembre", ha ressaltat Sánchez, que en tot moment ha circumscrit el diàleg dins del marc legal actual. El punt novè del seu acord amb Iglesias situa qualsevol entesa dins la Constitució i insinua que a Catalunya hi ha un problema de "convivència", i defensa "normalitzar" la vida política.

