Joan Margarit guanya el Cervantes

Joan Margarit és el nou premi Cervantes. El poeta català (Sanaüja, 1938) ha estat designat per rebre el guardó que atorga el ministeri de Cultura, el més prestigiós de les lletres a nivell estatal, i que està dotat amb 125.000 euros.Anteriorment havia rebut anteriorment els premis Carles Riba, el Nacional de Literatura i, a nivell d'Estat, el Nacional de Poesia i el Nacional de la Crítica. L'any passat li van atorgar el Premi Iberoamericà de Poesia Pablo Neruda.Margarit és un dels poetes catalans més venuts que hi ha actualment. La seva obra es caracteritza per abordar una gran varietat temàtica, tenint com a centre la relació que hi ha entre la vida i la poesia. Tot això ho vesteix amb una lírica d'estètica realista i intimista, perquè, tal com explica ell, es donin dins del poema les condicions necessàries per a que sigui possible la vida. La seva producció s'inicia en castellà, ja que va escolaritzar sota el franquisme, i no és fins els 80 que comença a emprar el català.Del seu perfil destaca també la faceta d'arquitecte, i va ser a causa dels terribles aiguats del Vallès del 1962 que va decidir especialitzar-se en Càlcul d'Estructures.Podeu recuperar aquí l'entrevista que li va fer l'any passat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor