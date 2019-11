Tornen al centre de Barcelona els contenidors retirats pels aldarulls

Fa gairebé un mes que els veïns del centre de Barcelona han d'apilar les bosses d'escombraries al mig del carrer, ja que no hi ha cap contenidor. L'Ajuntament va decidir retirar-los el 14 d'octubre, per evitar que se'ls fes servir de barricada durant les protestes per la sentència i no ha estat fins aquesta setmana que ha començat les tasques per recol·locar-los.En total es preveu que es col·loquin 1.160 contenidors de manera gradual. Així, primer es reposaran de la zona més allunyada del centre fins a la més pròxima, seguint sempre les recomanacions de seguretat de cada moment. En els últims dies ja s’han reposat els contenidors dels districtes menys afectats i de les zones menys cèntriques de l’Eixample i de Gràcia.El pla de treball per a la reposició durarà uns 20 dies i s’ha elaborat de forma coordinada seguint les recomanacions dels cossos de seguretat. Des d’ara i fins al dia 22 de novembre es durà a terme una primera fase en la qual quedaran col·locats el 60% dels contenidors, uns 700, a les zones menys cèntriques de la Dreta de l’Eixample primer, després a Ciutat Vella (Raval i algunes zones del Born) i finalment a Gràcia.A partir de llavors, en una segona fase, es té previst anar col·locant el 40% dels contenidors restants, uns 460, a les zones centrals de l’Eixample, als Jardinets de Gràcia i als entorns de la Ciutadella. En total es reposaran 1.160 contenidors, els 1.044 que es van cremar i 116 més que es van retirar.

