La CUP pressiona ERC i JxCat perquè votin contra la investidura

L'amnistia, l'autodeterminació i la defensa dels drets socials són les tres condicions bàsiques que posa la CUP per canviar el seu "no" a la investidura de Pedro Sánchez. La formació anticapitalista ha instat aquest dijous ERC, JxCat i En Comú Podem a fer un front comú per tombar l'elecció del candidat socialista, una petició que ha fet extensiva a Compromís i a la resta de forces sobiranistes de l'Estat, Bildu, PNB i BNG."Ens costa entendre que forces independentistes i sobiranistes es plantegin avalar un acord que no inclou el reconeixement de l'autodeterminació", ha asseverat el diputat electe Albert Botran en referència a l' entesa entre PSOE i Unides Podem . A més, ha lamentat que al document signat pels dos partits no es faci esment de l'amnistia, sense la qual, ha dit, "no hi haurà cap mena de resolució del conflicte".Els representants electes de la CUP al Congrés han centrat les seves crítiques en En Comú Podem, a qui han interpel·lat pel punt de l'acord entre socialistes i morats que advoca per resoldre el "problema de convivència" a Catalunya. "És vergonyós que En Comú Podem consideri que la força dels policies contra els votants de l'1 d'octubre és un problema de convivència", ha lamentat.La cap de llista, Mireia Vehí, ha defensat que l'obligació dels anticapitalistes a la Cambra Baixa és "contribuir a la ingovernabilitat" i ha celebrat que el "moviment popular independentista" guanyés les eleccions del passat diumenge. També s'ha felicitat perquè un quart de milió de votants avalessin el projecte de la CUP.La diputada electa també ha atacat la candidatura encapçalada per Jaume Asens perquè al seu parer subscriu "un document que avala la repressió política". "Què passa amb els 40 detinguts, amb la criminalització de la dissidència?", s'ha preguntat. Vehí s'ha mostrat decebuda pel fet que els comuns plantegin que "no hi ha alternativa" al govern de coalició amb els socialistes i ho ha comparat amb el "no hi ha alternatives" atribuït a l'exprimera ministra britànica Margaret Thatcher per defensar el liberalisme econòmic.La "manca d'alternatives econòmiques de l'esquerra per combatre la precarització", segons Botran, és la causa de l'auge de l'extrema dreta als comicis del 10-N, sumat al "marc de nacionalisme d'Estat", representat segons el diputat electe de la CUP pel crit d'"A por ellos" que cridaven algunes persones als policies desplaçats a Catalunya l'octubre del 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor