Els Mossos identifiquen un cotxe a nom de la filla de Torra entre els que pretenien tallar l'AVE a Girona

El nom de la filla del president de la Generalitat, Quim Torra, va sortir durant les identificacions dels vehicles que dimecres volien tallar les vies de l'AVE a Girona al seu pas per Bàscara, segons ha publicat El Nacional i ha confirmat l'ACN de fonts policials.Segons exposa el digital, els agents no van poder determinar qui eren els ocupants del vehicle a nom de Carola Torra, però sí que tindrien constància que el vehicle havia estat a la reunió que es va fer per preparar el tall de les vies de l'AVE. L'operatiu va permetre evitar que els activistes entressin a les vies però Adif va ordenar interrompre la circulació durant més d'una hora després de rebre informació del possible tall per part dels Mossos.

