​Els Mossos desallotgen dotze famílies que ocupaven un edifici a Lleida des de feia vuit mesos

Els Mossos d'Esquadra estan desallotjant les 12 famílies que ocupaven un edifici al barri de Balàfia de Lleida des del mes de març d'aquest 2019, quan la PAH va recuperar l'immoble, propietat del conegut com a 'banc dolent', la Sareb. Els desallotjats denuncien que no hi ha ningú de serveis socials de la Paeria i que l'acció s'ha fet mentre estaven negociant una solució amb la Sareb i l'Ajuntament perquè els pisos s'haurien venut.Un veí ha assegurat que els pisos estaven fets i buits des de feia més de deus anys sense que ningú hi visqués i els desallotjats es mostren preocupats perquè ara no saben on anar. Alguns d'ells han anat al Centre Cívic de Balàfia per reclamar una solució.Una quarantena de persones han respost la crida de la PAH i s'han acostat fins a l'edifici per donar suport als desallotjats i han cridat "no s'entén, gent sense casa i casa sense gent". Es calcula que a través de la PAH vivien a l'edifici unes 28 persones, de les quals 8 menors, un d'ells amb discapacitat.Els Mossos d'Esquadra han arribat a les 9.30h amb una dotzena d'unitats per desallotjar l'edifici per ordre judicial. També s'han desplaçat fins al lloc dues ambulàncies. Una d'elles s'ha endut una dona d'edat avançada que vivia a l'edifici.Els desallotjats han pogut treure alguna de les seves pertinences per torns, abans que operaris hagin canviat la porta d'entrada i els panys.

