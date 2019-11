Investigadors catalans descobreixen una relació entre el sistema cardiovascular i l'Alzheimer

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), la Universitat de Lleida (UdL), el Centre Andalús de Sevilla (CAEBI) i la Fundació ACE- Barcelona Alzheimer Treamtment & Research han descobert l'existència d'una relació genètica entre els canvis en el funcionament cardiovascular i el desenvolupament de l'Alzheimer. Aquest estudi , publicat a la revista Scientific Reports, permetrà desenvolupar noves teràpies per lluitar contra aquesta malaltia.Els investigadors han trobat un possible vincle genètic, i per tant hereditari, que relaciona la manera com la sang circula pel cos d'una persona amb la tendència que té aquesta a desenvolupar Alzheimer. Concretament, ha estat a partir de la identificació d'una sèrie de gens que presenten canvis a les seves seqüències i que estan associats tant amb el desenvolupament de l'Alzheimer, com en l'alteració de paràmetres cardíacs.Aquest descobriment, segons del doctor Agustín Ruiz, cap de la Fundació ACE, obri una "nova porta per avançar en la lluita contra l'Alzheimer" i permet desenvolupar noves teràpies "que poden ser clau per trobar la cura de la malaltia". A més que també permet comprendre millor la biologia del cor.L'estudi s'ha portat a terme a partir de les mostres genètiques de més d'11.500 persones de les quals també es disposa de dades relatives a la funció del cor i 12.700 pacients d'Alzheimer i individus control. La investigació s'emmarca dins de la recerca liderada per l'investigador i professor de la Universitat de Lleida Daniel Sanchis, que va rebre finançament de La Marató de TV3 l'any 2014.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor