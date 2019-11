L'Audiència Nacional pretén investigar per terrorisme els aldarulls a Catalunya

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, el mateix que porta la causa dels CDR detinguts el 23 de setembre i acusats de terrorisme, i que ja va obrir una investigació per "indicis de terrorisme" al Tsunami Democràtic, estudia ara reclamar aplicar aquest mateix presumpte delicte a aldarulls als carrers catalans, segons informa La Vanguardia.D'acord amb aquesta informació, el jutge García Castellón contempla reclamar causes obertes als jutjats catalans pels aldarulls del darrer mes. La tesi del jutge de l'Audiència Nacional seria que els incidents poden considerar-se kale borroka, i susceptibles d'investigar-se en aquest tribunal.El jutge també consideraria que darrere els organitzadors de les protestes hi ha "uns mateixos caps pensants", i que aquests "poden ser membre d'alguna de les formacions polítiques independentistes", segons aquesta informació.

