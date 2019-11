RTVE no emetrà la Supercopa d'Espanya com a protesta per la vulneració de drets de l'Aràbia Saudita

Como culé y mujer, este año no veré la Supercopa de España. No apoyaré a mi club, el FCB, por aceptar jugar en un país dónde no se respetan los derechos de la mujer.



Animo a las aficionadas del Real Madrid, Valencia y Atlético a que apaguen la tele.#YoEstaSupercopaNoLaVeo — Ana Bolena (@mantonieta1536) November 12, 2019

Parece que los gurús del fútbol y españoles muy españoles han decidido jugar la super copa de fútbol en Arabia Saudí. Un país que no respeta los derechos más básicos de las mujeres. Así que #YoEstaSuperCopaNoLaVeo — María O,Shea.#FreeNasrinSotoudeh (@grunppy) November 12, 2019

RTVE ha confirmat aquest dimecres que no pugnarà pels drets d'emissió de la Supercopa d'Espanya de futbol que es disputarà a l'Aràbia Saudita a principis de gener i que comptarà amb la participació de quatre equips: Barça, Madrid, València i Atlètic de Madrid.La corporació pública renuncia així a retransmetre la competició que se celebrarà a la ciutat de Jiddah per raons humanitàries davant les denúncies d'incompliment dels drets humans a l'Aràbia Saudita i per raons econòmiques.Igualment, des de la corporació pública han recordat que és una decisió basada en la coherència tenint en compte que RTVE aposta per l'esport femení i l'Aràbia Saudita és un país que no respecta els drets humans i en concret els drets de les dones. "Si a RTVE apostem per l'esport femení, què fem en un país on les dones són empresonades per defensar els seus drets?", han indicat les fonts consultades per l'agència.La decisió de disputar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, malgrat les acusacions de violacions dels drets humans al país, ha provocat un gran rebombori entre els aficionats. La Federació Espanyola de Futbol va defensar, en el seu moment, que es permetrà l'accés a les dones dins l'estadi, però no ha estat suficient per evitar les crítiques dels aficionats.Amb el hashtag #YoestaSupercopanolaveo, seguidors del futbol han expressat la seva negativa a la decisió de la Federació i han decidit no veure el partit com a símbol de protesta.La monarquia d'Aràbia Saudita ha estat senyalada per vulnerar els drets de les dones - i els drets humans en general -, per l'ús de la pena de mort contra les minories, per la persecució dels dissidents i per la seva implicació en la guerra de Yemen.

