El Parlament acollirà una de les cimeres de cambres legislatives més importants d'Europa

El Parlament serà la seu de la 33a cimera europea de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), que se celebrarà el 2020. El president, Roger Torrent, ha presentat aquest matí la candidatura a l’assemblea que s’està celebrant a Suïssa que ha quedat aprovada per unanimitat. Es tracta d’una de les cimeres de cambres legislatives més importants d’Europa, amb la presència de 33 parlaments europeus, 22 dels quals estatals.Torrent ha destacat la ”satisfacció” per “l’èxit diplomàtic” que suposa acollir l’assemblea, que aborda els diversos reptes que encara Europa a l’actualitat. “Hem intensificat l’acció exterior i les relacions internacionals i hem posat de nou Catalunya al mapa acollint una assemblea de parlaments europeus. Sempre hem dit que la internacionalització de Catalunya és imparable i imprescindible”, ha afegit.Amb aquest viatge a Suïssa, el president Torrent, que participarà en dues sessions de treball sobre l’autodeterminació a Europa i sobre democràcia directa, continua la seva activitat a l’APF després de participar el juliol de l’any passat a l’Assemblea plenària que es va celebrar al Quebec, des d’on va denunciar l’existència de líders polítics i socials catalans “empresonats o a l’exili per la defensa de les seves idees”.L’Assemblea Regional Europa de l’APF compta amb 33 parlaments europeus, 22 dels quals estatals, entre els que hi ha França, Suïssa, Bèlgica, Croàcia i Grècia.El Parlament forma part de l’APF des del 2008. La cambra catalana va integrar-se aleshores a l’Assemblea, en la que hi ha representats 83 parlaments, entre els quals n'hi ha 52 que en són membres de ple dret, 14 que en són membres associats i 17 més, entre els quals hi ha el Parlament de Catalunya, que en són observadors permanents.

