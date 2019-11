Els observadors internacionals conclouen que el judici de l'1-O ha «violat» els drets humans

"Els obsevadors internacionals i nacionals denuncien la violació de drets humans, el trencament dels principis penals i processals, a banda del principi de fragmentació, de proporcionalitat i d'última ràtio del dret penal, per part del procés de referència [el judici de l'1-O] i la sentència que li posa fi". Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat l'organització International Trial Watch sobre la vista oral al Tribunal Suprem i la condemna per sedició contra els dirigents independentistes.El document, presentat aquest dijous a Madrid, assegura que la "massiva violació" d'aquests drets "impedeix" que la sentència es pugui llegir des de paràmetres "estrictament jurídics". "Qualsevol intent seriós d'interpretar-la d'acord amb conceptes tècnico-jurídics, com la sedició, alçament, violència o dret fonamental resulta infructuós. Segurament perquè es tracta d'una resolució clarament ideològica que pretén substituir la necessària solució política del conflicte que es viu a Catalunya", ressalten.

