​Un guitarrista valencià, rècord Guinness per tocar en sis mesos en tots els continents, inclosa l'Antàrtida

El guitarrista clàssic valencià Rafael Serrallet ha establit un Guinness World Record per ser "el primer artista a tocar en tan sols sis mesos en tots els continents, inclosa l'Antàrtida", segons explica el Diari la Veu El Guinness World Records és una obra de referència publicada anualment que conté una col·lecció de rècords mundials, tant pel que fa als assoliments humans com del món natural.Rafael Serrallet compta amb una dilatada carrera i ha oferit concerts en més de 80 països. Durant el 2018, el guitarrista valencià va realitzar una gira mundial de concerts que el va portar pels cinc continents, per la qual cosa va decidir organitzar un concert a l'Antàrtida per convertir-se en el primer artista del món a aconseguir aquesta fita. Aquest esdeveniment es va realitzar en el marc d'una campanya per a conscienciar sobre el canvi climàtic i recaptar fons per a WWF.Així, al novembre del 2018 Rafael va salpar des d'Ushuaia a bord del buc G-Adventures. Una vegada en el continent gelat, va tocar la seva guitarra en diferents llocs, sempre sense amplificació i sent absolutament respectuós amb el medi ambient.Entre els assistents als concerts es trobaven els passatgers i la tripulació del vaixell, i en alguna ocasió també es va comptar amb algun que un altre pingüí que assistia curiós a l'esdeveniment. Encara que per regla general el clima va acompanyar, el mercuri va arribar als -9 graus, fet que va complicar la gesta. No obstant això, Serrallet també va oferir un concert a l'ús a bord del navili.Rafael Serrallet no és el primer músic a fer un concert a l'Antàrtida, abans que ell ho van fer altres músics, entre els quals destaca Metallica, la banda americana de heavy metal, que va realitzar una actuació el 2013. No obstant això, mai abans ningú havia tocat en un període tan curt en tots els continents. El rècord s'ha establit en 154 dies i 22 hores; el temps que va transcórrer entre el primer concert, el 13 de juliol a Chicago (els Estats Units), i l'últim, el 14 de desembre a Mombasa (Kenya).Les altres destinacions de la gira per a homologar el rècord les conformen diferents punts geogràfics de la resta dels continents: Kuala Lumpur (Malàisia), Christchurch (Nova Zelanda), Ushuaia (l'Argentina) i Oviedo (Espanya).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor