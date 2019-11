VÍDEO Així viu Venècia una de les majors inundacions de la seva història

È un disastro: #AcquaAlta di 1,90 metro - se continua supera l'acqua granda di 1966. Questa è Via XII marzo adesso, vicino a Piazza San Marco. È un incubo.#Hochwasser #HighTide #Venezia pic.twitter.com/Dmwat7j1Mg — Petra Reski (@PetraReski) November 12, 2019

Venecia pide ayuda internacional por las peores inundaciones de su historia.

El cambio climático es un hecho y ya estamos pagando las consecuencias ... 😔😔😔#Venecia pic.twitter.com/oMMmbf11it — Miguel Ángel 🔻 (@mavarosg) November 13, 2019

La ciutat dels canals està vivint aquests dies una de les pitjors marees altes - 'acqua alta' en italià - de la seva història. Segons les autoritats de Venècia, l'aigua va arribar a un màxim de 187 centímetres a les 22:50 hores d'aquest dimarts, molt prop del rècord que es va registrar el 1966 amb 194 centímetres.Moltes persones han compartit a través de les xares imatges sobre l'aigua inundant zones emblemàtiques com la zona de la Basílica de Sant Marc, així com els famosos carrerons i canals.De fet, la marea alta ha deixat imatges tan inversemblants com la següent: l'aigua sortint pels forats d'un endoll a l'interior d'una de les casesL'alcalde de Venècia, Luigi Brugnaro ha demanat al govern ajuda amb la situació, i ha denunciat que això "és el resultat del canvi climàtic". En aquest sentit, ja ha explicat que la ciutat serà declarada zona de desastre i ha demanat a les autoritats estatals que donin diners per poder fer front als danys que està causant l'aigua.

