Aquesta és la paga que reben la princesa Leonor i la Infanta Sofía

Els diners que reben la princesa Leonor i la Infanta Sofía són 30€ setmanals. Segons explica la periodista Pilar Eyre a la revista Lectures , les dues nenes no tenen sou, sinó que els seus pares els hi administren una paga.A més, explica també com la princesa i la infanta gairebé no tenen ocasió de gastar-se aquests diners, ja que, a causa de la vida que tenen sols van a casa de les seves amigues o a actes reials. Per tant, al final si utilitzen la paga és per comprar regals a les seves amigues o alguna cosa per internet.

