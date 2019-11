​Una vicepresidenta de l'Eurocambra: «Si la justícia europea dona la raó a Junqueras serà una lliçó útil»

La vicepresidenta de l'Eurocambra Heidi Hautala defensa que si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) reconeix Oriol Junqueras com a eurodiputat serà una "lliçó molt útil per al Parlament". En una entrevista a l'ACN, Hautala assegura que si el TJUE dona la raó a Junqueras serà una "lliçó" també per als estats que "intenten condicionar i restringir l'adopció del mandat per part d'un membre electe" a través de "regulacions nacionals". Amb l'Eurocambra a l'expectativa de quina serà la decisió de la justícia europea sobre Junqueras, l 'eurodiputat del PSOE i president del Comitè de Llibertats, Juan Fernando López Aguilar, admet que si el TJUE diu que el mandat parlamentari neix des de l'elecció "es produirà el reconeixement com a membres" de l'Eurocambra a Carles Puigdemont i Toni Comín. Després que l'advocat general del TJUE hagi reconegut, en una decisió no vinculant, Junqueras com a eurodiputat en considerar que aquesta condició s'adquireix només pel vot dels ciutadans i no està "supeditada" a cap tràmit, Hautala, del grup dels Verds/ALE de l'Eurocambra, creu que aquest posicionament de l'advocat general és un "signe positiu"."Seria trencador que el tribunal seguís aquest criteri", diu la vicepresidenta de l'Eurocambra, que , malgrat mostrar-se prudent, assegura que el posicionament de l'advocat general és una "forta indicació" de quina pot ser la sentència de la justícia europea sobre la immunitat de Junqueras.Després d'insistir que l'opinió de l'advocat general no és ni vinculant ni definitiva i que cal esperar a la sentència del TJUE, el socialista López Aguilar remarca que "cada cop és més freqüent" que el tribunal es "distanciï" de les conclusions del lletrat."L'última paraula la té el Tribunal de Justícia que encara no s'ha pronunciat", rebla el socialista, que recorda que el que digui el TJUE "s'haurà d'acatar" perquè tindrà "efectes vinculants per a Espanya", però també per a les institucions europees. "Espanya és un estat membre de la Unió Europea vinculat al dret europeu", afirma.De la mateixa manera que el socialista, l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat insisteix en el fet que l'opinió de l'advocat general no és vinculant, però remarca que en les seves conclusions el lletrat reconeix que la decisió del tribunal no té cap efecte sobre la sentència del Tribunal Suprem contra Junqueras.Per Hautala, la possibilitat que l'Eurocambra hagi d'acceptar Puigdemont i Comín com a eurodiputats en cas que la sentència del TJUE segueixi la línia de l'advocat general queda encara "massa lluny". "Hem d'esperar la decisió del tribunal i assumeixo que això tindria conseqüències per als altres dos, però no puc especular sobre el que dirà el tribunal", assegura.Malgrat reconèixer que si el TJUE diu que el mandat parlamentari neix des de l'elecció "es produirà el reconeixement com a membres" de l'Eurocambra a Puigdemont i Comín, López Aguilar avisa que això no significaria que la justícia espanyola "es deté" perquè podria demanar l'aixecament de la immunitat per jutjar-los. En aquest cas, subratlla que l'Eurocambra els hauria d'aixecar la immunitat.Per contra, Montserrat nega que l'Eurocambra hagi d'acceptar Puigdemont i Comín com a eurodiputats. "Són dos fugats de la justícia i l'únic camí que tenen és presentar-se davant la justícia espanyola", diu l'eurodiputada popular, que remarca que "la llei és igual per a tots" i que "el pes de la llei ha de caure sobre aquells que l'han incomplert ".Una de les qüestions que haurà de resoldre el TJUE és si és l'estat qui té la competència de dir qui esdevé eurodiputat, a través dels tràmits que imposa per ser-ho, o no. Mentre que Hautala defensa que no poden haver "restriccions" a l'hora d'esdevenir eurodiputat, Montserrat sosté que han de ser les autoritats estatals les que tinguin la competència de decidir qui és eurodiputat.Per la vicepresidenta de l'Eurocambra, el cas de la immunitat de Junqueras és "interessant" perquè la decisió del TJUE es podria "aplicar a altres membres del Parlament que puguin veure-hi restringit el seu accés per les restriccions nacionals".En canvi, per López Aguilar, no cal reformar ni la llei ni el reglament del Congrés perquè "Espanya és perfectament lliure d'establir requisits per a la plena adquisició del mandat parlamentari i per al seu exercici amb totes les seves prerrogatives".A més, el socialista defensa que aquest procés postelectoral ha d'incloure "alguna forma per prometre o jurar lleialtat i acatament de l'ordenament jurídic on s'exerceix el mandat".En la mateixa línia, Montserrat reivindica que la jura de la Constitució, entre altres tràmits, ha de seguir sent un "requisit previ" per esdevenir eurodiputat. "És la llei espanyola i Espanya és una gran democràcia, moderna i avançada", assenyala Montserrat, que crida a "defensar la Constitució i els procediments" espanyols.A més, Montserrat, defensa, tal com també ha fet el govern espanyol, que una sentència del TJUE favorable a Junqueras no tindrà efecte sobre la sentència del Tribunal Suprem contra ell. Per l'eurodiputada popular, la sentència contra els líders independentistes "s'ha de complir" perquè el procediment judicial s'ha fet "amb totes les garanties i transparència". "Hem de defensar el nostre poder judicial, els nostres tribunals i respectar les decisions judicials preses al nostre país", subratlla.Actualment, Puigdemont té prohibit entrar a l'Eurocambra per la reactivació de l'euroordre. Durant la presidència de Tajani també es va vetar en diverses ocasions l'entrada a l'expresident, un cop generant una polèmica a la mesa del Parlament.Fins a quatre vicepresidents del Parlament Europeu van demanar explicacions al president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, per no permetre que Carles Puigdemont i Toni Comín accedissin al recinte a principis de juny, després de guanyar les eleccions europees a Catalunya. Entre ells, hi havia la vicepresidenta pels Verds Heidi Hautala, el liberal Pavel Telicka, la socialista Sylvie Guillaume i Fabio Massimo Castaldo del Movimento 5 Stelle.Telicka va preguntar a Tajani "per què es va negar l'accés a tres eurodiputats electes catalans que van presentar-se a les eleccions", en referència també a Oriol Junqueras.

