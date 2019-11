Els premis de Foment reuniran per primer cop el Govern i la Moncloa després del 10-N

Els Premis Carles Ferrer Salat que atorga la patronal Foment del Treball reuniran la plana major dels responsables econòmics dels governs espanyol i català a l'Hotel Reina Sofia. La cita és dilluns vinent i encara no se sap si podrà assistir-hi Pedro Sánchez, president espanyol en funcions i líder del PSOE. Qui sí que hi serà és la titular d'Economia i futura vicepresident de l'executiu, Nadia Calviño, així com altres ministres. A falta de tancar les agendes, s'esperen també Magdalena Valerio, titular de Treball, Migracions i Seguretat Social, i Teresa Ribera, de Transició Ecològica.Per part catalana, no hi serà el president Quim Torra, que aquell mateix dia afrontarà l'inici del judici al TSJC per la pancarta dels presos i el llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat. Sí que hi seran el vicepresident del Govern i titular d'Economia, Pere Aragonès, i els consellers Àngels Chacon, d'Empresa i Coneixement; de Treball, Chakir El Homrani; i de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.Serà la primera vegada que la cúpula dels dos governs es vegin les cares després del 10-N i a pocs dies que la política espanyola hagi experimentat un gir inesperat amb la signatura del preacord per un govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem. Més de 500 empresaris -que representen el 70% del PIB català- assistiran al sopar.L'any passat, la festa de Foment va estar envoltada també d'una forta càrrega política perquè van trobar-se els presidents Sánchez i Torra. El màxims dirigents dels empresaris catalans, Josep Sánchez Llibre, va fer d'amfitrió enmig d'una tensió política evident. Va ser el mateix dia en què es va celebrar una cimera entre tots dos presidents i es va acordar la declaració de Pedralbes, que va desfermar la caixa dels trons entre la dreta espanyola.

