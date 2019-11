Ponsatí s'entrega aquest dijous a la justícia escocesa per l'euroordre

Clara Ponsatí, exconsellera d'Ensenyament, preveu entregar-se aquest dijous a la policia d'Edimburg acompanyada del seu advocat, Aamer Anwar, on en aquest cas pot ser detinguda i transferida al Tribunal del Sheriff d'Edimburg, després de la reactivació de l'ordre europea de detenció i entrega per un presumpte delicte de sedició Així ho va explicar aquesta setmana el seu advocat Anwar, que valora que "Espanya utilitza l'euroordre com a mecanisme de persecució política", després que finalment el Regne Unit acceptés tramitar la nova ordre de detenció europea per Ponsatí.Segons va indicar Anwar, l'exconsellera compareixerà a l'oficina de policia de Saint Leonard d'Edimburg a les 12 -11, hora local- amb ell. Allà es preveu que sigui detinguda i transferida als tribunals per a una audiència que s'espera que comenci a les 15 hores, en la qual el seu equip legal de sol·licitar la llibertat sota fiança.La defensa de Ponsatí ja va avançar que rebutja el càrrec de sedició, pel qual pot arribar a ser condemnada fins a 15 anys de presó, i en els últims dies ha fet aquesta valoració: "Més de dos milions de votants catalans creuen que aquesta ordre és un intent sistemàtic de criminalitzar la lluita per la independència ".

