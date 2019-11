El col·lectiu de Poblet es constituirà en associació amb el nom de Catalunya 2030

El col·lectiu catalanista El País de Demà, que es va presentar a Poblet el 21 de setembre, es constituirà dissabte vinent com a associació amb el nom de Catalunya 2030. En una reunió que faran aquest dissabte, valoraran les respostes al document elaborat, Mirada al 2030. Anàlisi de futur i propostes , que reclama un nou full de ruta pel sobiranisme amb els ulls posats en el país de les properes dècades, i planificaran les accions que volen dur a terme en els propers dos mesos.Antoni Garrell continuarà sent el portaveu del grup, que mantindrà el nom El País de Demà com a plataforma d'acció. Garrell és director general de la Fundació per ESDI (Escola Superior de Disseny) i vicepresident de la Fundació Reial Monestir de Poblet, i ha estat una peça clau en la constitució del col·lectiu. També s'han vinculat a Catalunya 2030 figures com l'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona, el filòsof Josep Maria Lozano i l'economista Carme Casablanca. S'hi han vinculat també figures del món polític, com Carles Campuzano i Marta Pascal, del PDECat, i Esperança Esteve, provinent del PSC.El full de ruta del col·lectiu reclama repensar l'estratègia unilateral del sobiranisme i buscar un marc de negociació amb l'Estat. Considera legítima la vindicació de la independència , però apunta a vies diferents, com la canadenca, per reeixir. També proposa afrontar els problemes de fons de la societat catalana en tots els àmbits, especialment els reptes de l'economia global.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor