Mireia Ingla reivindica Sant Cugat com la «capital metropolitana» de l’independentisme

Sant Cugat del Vallès 10-N 2019 Totes les dades Cens total: 61.957 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 49.325 79,61% Abstencions: 12.632 20,39% Vots nuls: 129 0,26% Vots en blanc: 441 0,90% Partit Vots %

Apunts sobre el #10N a #SantCugat. Obro fil: ERC consolida el seu lideratge. Hem guanyat en les darreres tres eleccions espanyoles. — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) November 13, 2019

La diversitat suma. Els tres partits representem tres espais en els quals s’articula l’independentisme avui dia en clau electoral. L’avenç de l’independentisme és real, però lent. — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) November 13, 2019

Tot i el descens dels comuns i els socialistes a la ciutat i Catalunya, el seu paper és cabdal per solucionar el conflicte, que passa per l’amnistia, el retorn de les persones exiliades, la llibertat dels presos i el referèndum. — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) November 13, 2019

Això encara és més fonamental ara, quan es confirma que a l’Estat hi ha l'objectiu de fer coalició PSOE-UP. Aquesta aliança, que es diu progressista i d’esquerres, és qui ha de tornar al diàleg i trobar solucions polítiques. — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) November 13, 2019

Per això, tot i tenir un Ajuntament on queda garantit que continuarem denunciant la repressió i treballant pel dret a l’autodeterminació, ERC aposta per un govern que dona resposta als reptes de la ciutat i que ha representat prop d’un 60% dels vots el #10N. — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) November 13, 2019

Estic convençuda que aquest govern de canvi i d’esquerres a #SantCugat ajuda a rebaixar la tensió entre independentistes i no independentistes, i facilita l’entesa entre tothom, especialment la gent que se sent republicana, a favor de l’amnistia i el dret a l’autodeterminació. — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) November 13, 2019

Igual que a l’abril, el PSC ha tornat a guanyar al Vallès les eleccions espanyoles. Però el groc d’ERC és el que més s’ha repartit per la comarca, sent Sant Cugat la que s’ha erigit com "la capital metropolitana de l’independentisme". Un terme encunyat per la mateixa alcaldessa de la població, la republicana Mireia Ingla, en un fil a Twitter. Al municipi per tercera cita electoral consecutiva, en unes generals, ERC ha estat la força més votada.El 2016 el groc es barrejava entre el morat aclaparado r dels comuns, amb poc més de 9.000 vots. Mentre que als comicis d’abril i d’aquest novembre ha sumat 13.772 i 11.480 vots respectivament, és a dir, gairebé ha concentrat una quarta part dels suports a la ciutat. I l’opció independentista -sumant JxCat i la CUP-, com apunta Ingla, supera el 50%, cosa que fins ara no havia passat en unes eleccions espanyoles. Per això, considera que “l’avenç de l’independentisme és real, però lent”.Ha parafrasejat les consignes del líder republicà, Oriol Junqueras, i de l’exconseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i veí de la ciutat, Raül Romeva, que “la sentència és una oportunitat per eixamplar el camí del republicanisme i aquest ampli front antidepressiu”.L’alcaldessa, que governa amb la CUP i els socialistes, determina que, malgrat “el descens” del PSC -han perdut gairebé 2.000 vots en sis mesos a Sant Cugat- i En Comú Podem a la localitat vallesana, el seu paper “és cabdal per solucionar el conflicte”. En aquest sentit apunta cap a “l’amnistia, el retorn de les persones exiliades, la llibertat dels presos i el referèndum”. Ha posat èmfasi en el “diàleg” com a via i encomana aquesta tasca a la coalició PSOE i Podem

