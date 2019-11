Desenes de persones passaran la nit al Departament de Treball contra la llei Aragonès

Desenes de persones convocades per la Plataforma Aturem la Llei Aragonès ocupen des d'un quart de set de la tarda d'aquest dimecres el vestíbul de la seu del Departament de Treball al carrer Sepúlveda de Barcelona. Han decidit en assemblea passar-hi la nit. "Ens volen vendre fum", ha afirmat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, alhora que ha demanat "menjar i coses per dormir".Els concentrats exigeixen que s'aturi el projecte que impulsa el vicepresident i conseller d'Economia del Govern, que al seu parer potencia l'externalització de serveis públics. Des de Treball s'ha informat que un representant del Departament es trobarà amb els concentrats per escoltar les seves demandes."Prou d'externalitzacions: prou de socialitzar els costos i privatitzar els beneficis. Els serveis socials no es toquen!", ha piulat a Twitter el sindicat, entitat adscrita a la plataforma.

