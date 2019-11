Els CDR tallen de nou la Diagonal/Carles III de Barcelona. Han estat desallotjats pels antiavalots dels Mossos, però el tall es desplaça a un altre punt.#TsunamiDemocràtic per la #RepúblicaCatalana#Llibertatpresospolítics 🎗pic.twitter.com/2nVcElFY2D — Llibertat.cat (@Llibertatcat) November 13, 2019

Problemes per entrar a Barcelona per segona jornada consecutiva. La Guàrdia Urbana ha informat que hi ha afectacions a la mobilitat a l'Avinguda Meridiana amb Fabra i Puig, a la Gran Via amb Padilla, a la Diagonal amb Maria Cristina, i a la plaça Universitat.El motiu són les concentracions convocades pels CDR en aquests punts, com ja van fer ahir, per protestar per la sentència, la repressió, i reclamar la llibertat dels presos polítics i exiliats. Aquí podeu consultar l'estat del trànsit en directe.

