De «Rick and Morty» a «Hache»: dues sèries imprescindibles i dues que et pots estalviar

Apple TV Plus ja és aquí. La plataforma de contingut en streaming de l'empresa líder en comunicacions de telefonia, ordinadors i altres gadgets entra en la competició de sèries i pel·lícules. La multinacional arriba amb una carta de presentació limitada però carregada d'estrelles, continguts interessants i projectes futurs que seran de renom.A l'espera de The Crown i amb la tornada de les aventures de Rick and Morty, l'hivern es presenta potent per als amants de les sèries. Des deus recomanem dues sèries per a gaudir del cap de setmana, amb la seva particular crítica i dues altres que us podeu estalviar per no haver de perdre el temps amb la gran quantitat de produccions que ofereixen els catàlegs de les plataformes.

