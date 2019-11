Dani, 21 anys: un mes a la presó per manifestar-se contra la sentència de l'1-O a Madrid

Continua la policia cargando 21:43 pic.twitter.com/IJLHHIwAsU — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) October 16, 2019

El Dani és un jove madrileny de 21 anys que fa un més que és en presó preventiva. Està acusat de desordres públics i atemptat a l'autoritat després de ser detingut el 16 d'octubre a la capital espanyola en el transcurs d'una manifestació convocada per Madrid pel Dret a Decidir.El Moviment Antirepressiu de Madrid s'ha solidaritzat amb el jove i confia que la setmana que ve el jutge decreti el seu alliberament, després d'haver presentat una apel·lació contra la mesura cautelar.La detenció va tenir lloc al carrer del Rollo i en el seu informe la policia nacional espanyola l'acusa d'haver agredit un agent amb una barra amb claus extreta prèviament d'un palet. "A l'informe la policia adjunta una foto del casc d'un agent amb la barra clavada i la imatge està feta a comissaria. La barra va estar penjant del casc de l'agent durant una hora pel centre de la ciutat?", es pregunten les fonts del moviment antirepressiu consultades perL'advocat del jove ja ha presentat una apel·lació contra la mesura cautelar de presó provisional, considerant-la abusiva. "A banda que no hi ha proves fefaents que acreditin els fets, la Fiscalia no va argumentar risc de fuga, ni de reiteració delictiva, com tampoc de risc de destrucció de proves", apunten les mateixes fonts.Així mateix, insisteixen que el fiscal no va basar-se en la Llei d'Enjudiciament Criminal per demanar la privació de llibertat de l'acusat sinó en la consideració de "gravetat" que tenien els fets relatats per la policia.El noi ha perdut la feina de comercial que tenia abans de ser detingut i ara el seu entorn ha obert una caixa de resistència per poder fer front a les despeses judicials. El jove no milita ni està afiliat en cap organització i per això el Moviment Antirepressiu de Madrid ha assumit la tasca de grup de suport.La mobilització convocada el 16 d'octubre a Madrid va acabar amb una actuació policial sense pietat contra els manifestants.Abans de les càrregues, milers de persones s'havien congregat durant més d'una hora al centre de Madrid, amb pancartes amb els lemes "Madrid està amb el poble català", "Sense dret a decidir no hi ha democràcia" o "Llibertat presos polítics" i banderes republicanes, estelades i senyeres així com llaços grocs i fotografies dels presos i exiliats."Tenim la certesa que l'empresonament del Dani és una directriu del govern espanyol i de la Fiscalia General de l'Estat", afirmen les fonts del Moviment Antirepressiu de Madrid. "Volien evitar que la sentència tingués resposta a Madrid i que això se n'anés de mare", afegeixen.El mateix dia 16, la policia nacional espanyola va detenir dues persones més en el transcurs de la manifestació que ja han estat posades en llibertat. Un fet, que segons l'entorn del Dani, demostra l'"aleatorietat" de la seva privació de llibertat.El Moviment Antirepressiu de Madrid està en contacte amb Alerta Solidària, que ha assumit la defensa de la majoria de detinguts en les mobilitzacions a Catalunya, i també s'ha posat en contacte amb organitzacions polítiques. El diputat de la CUP al Parlament, Vidal Aragonès, ha visitat el jove a la presó.L'entorn del Dani confia que la setmana que ve el jutge tingui en consideració l'apel·lació de la defensa per aixecar la mesura cautelar de presó provisional i insisteixen en el caràcter "polític" de les acusacions. "A l'Estat, veure una resposta a Madrid és el que li fa més mal", conclouen des del Moviment Antirepressiu de la capital espanyola.

