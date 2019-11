L'aigua és futur: 460 milions en regadius

Hidrant del Canal Segarra-Garrigues, a Castelldans. Foto: DARP

Hiverns suaus i estius calorosos. Així són les zones de clima mediterrani, com Catalunya. La pluja es concentra sobretot a la primavera i la tardor, provocant un fort dèficit hídric que condiciona el desenvolupament dels conreus.En la situació actual de forta competència i necessitat de produir aliments de qualitat i adaptats a les exigències dels consumidors, la gestió de l’aigua és imprescindible per garantir la rendibilitat de les empreses agràries i per mantenir la població en el territori. El regadiu és, per tant, imprescindible per al desenvolupament de l’agricultura perquè permet augmentar la productivitat i allunyar la incertesa de les males collites per la sequera.Les inversions en regadiu són molt productives per a la generació d’activitat econòmica. El fet que un territori disposi d’aigua serveix de motor per a moltes altres activitats econòmiques, facilita el seu desenvolupament i en fixa la seva població, contribuint així a l’equilibri territorial i social del país.La modernització del regadiu és clau per fer un ús de l’aigua amb criteris de sostenibilitat i una oportunitat perquè en millora la gestió i la producció. El Govern de la Generalitat ha aprovat destinar 460 milions d’euros a infraestructures de regadiu fins al 2032. Amb aquesta inversió es garanteix la continuïtat de les inversions en regadiu per fer una gestió sostenible de l’aigua i assegurar aquest recurs en els propers anys.L’obra principal d’aquest Pla Economicofinancer d'Infraestructures (PEF) és el Segarra-Garrigues, al qual es destinaran 352 milions d'euros D’aquesta inversió, 35 milions s’adreçaran a mesures correctores i compensatòries d’impacte ambiental. També s’han previst les inversions en concentració parcel·lària, i la construcció de línies elèctriques que han de subministrar a les estacions de bombament.En l'actualitat, ja està construïda el 95% de la infraestructura primària, però queda per culminar la xarxa secundària del reg. Aquesta inversió permetrà posar en servei un conjunt de més de 37.300 ha, que estaran a disposició dels regants de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues.Enguany, s'està fent obres als sectors de les Borges Blanques, Preixana, Sant Martí de Riucorb i Verdú, i a Cervià de les Garrigues, corresponents a les inversions ja estipulades fins al 2019. Amb l’aprovació del nou Pla Economicofinancer d'Infraestructures (PEF) es podran continuar les obres a les Borges Blanques i iniciar les obres en les zones on ja s’ha assolit un grau d’adhesió prou important. Es tracta dels sectors al Cogul i Granyena, a Aitona, Seròs i Llardecans i a Castelldans, que corresponen a 1.700 hectàrees de regadiu.La construcció de la conducció principal del Segarra-Garrigues es va iniciar el 2003 i les primeres finques van començar a regar el 2009. S’espera que estigui en regadiu en la major part de la superfície regable en el 2032.