Chomsky i més de 200 personalitats demanen a l'Estat una negociació amb Catalunya

Un total de 235 intel·lectuals catalans i espanyols han signat un manifest "a favor d'una negociació política sobre el conflicte català". Entre els signants, hi ha noms com els de Noam Chomsky, Steven Pinker, Iñaki Gabilondo, Manuel Rivas, Ignacio Sánchez-Cuenca, Javier Pérez Royo, Manuela Carmena, Josep Ramoneda o Victòria Camps.El text, publicat a la revista Contexto , es va redactar el 23 d'octubre, després de la sentència del procés, fet després del qual, tal com constaten els signants, "la situació política s'ha agreujat d'una manera preocupant". Els adherits a la petició sostenen que "el normal funcionament de la societat civil, amb una especial incidència en la comunitat educativa, s'ha vist molt alterat".Els signants també constaten que "després de la sentència i davant dels aldarulls als carrers de Catalunya, el govern autonòmic català ha demanat reiteradament establir una negociació amb el govern espanyol" per tal d'abordar el conflicte, però "les peticions no han estat ateses".Davant aquest escenari, els signants demanen que "tots els actors implicats en el conflicte, d’un costat i de l’altre, facin un esforç per tal de desescalar la tensió social". Els adherits deploren "profundament" les accions violentes, criden a "aturar de seguida l’espiral de violència" i reclamen que s'abandoni "l’estratègia de judicialitzar un conflicte de naturalesa política".Per últim, demanen als governs català i espanyol que acordin "una ronda de negociacions per tal d’estudiar i pactar mesures que ajudin a encarrilar una sortida política al problema". Aquestes negociacions, assenyalen, haurien de fer-se "de bona fe i haurien de cercar una solució raonable que pugui satisfer mínimament els interessos de cadascuna de les parts".Uns altres signants del manifest són Daniel Gamper, Suso de Toro, Andreu Mas Colell, Guillem López Casanovas, Daniel Innerarity, Jordi Amat, Toni Aira o Francesc-Marc Álvaro.

Signants del manifest d'intel·lectuals per la negociació Moncloa-Generalitat by naciodigital on Scribd

