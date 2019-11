Què és la Segona Onada?

Després de les tres jornades de mobilitzacions convocades pel Tsunami Democràtic, aquestes dimecres ha aparegut un moviment que es fa anomenar Segona Onada. Ara com ara, és només un canal de Telegram que en menys de dotze hores ja té uns 30.000 seguidors. Pretenen continuar la mobilització que aquest matí ha desconvocat el Tsunami i consolidar "una onada permanent".Qui ha fet més difusió d'aquest nou moviment ha estat precisament el CDR, que a través dels seus canals ha animat la gent a seguir-lo. La Segona Onada no té res a veure amb el Tsunami Democràtic. Per ara, no ha fet cap convocatòria formal, però han avisat que la gent es "reservi" per dijous i divendres.Amb aquest objectiu més aviat difús, han donat cinc consignes a tota aquella gent que encara tingui ganes de protestar per la sentència de l'1-O: recuperar forces, preparar provisions i material d'acampada i agafar roba d'abric. "Marxarem quan nosaltres ho decidim. No desconvocarem", han deixat clar a través de Telegram.

