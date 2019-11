El valencià Paco Giménez, Premi d'Il·lustració 2019 del ministeri de Cultura

El valencià Paco Giménez ha estat distingit amb el Premi Nacional d'Il·lustració 2019 que atorga el Ministeri de Cultura. El veterà il·lustrador (València, 1954) compta amb una llarga carrera que ha estat caracteritzada per la seva depuració geomètrica. Amb més d'un centenar de llibres, molts d'ells de caràcter juvenil i infantil, Giménez és un dels referents al sector en l'àmbit estatal.El jurat ha reconegut Giménez per mantenir "la qualitat i la frescor" al llarg de la seva trajectòria de més de quaranta anys amb un "estil característic". Per la seva lleialtat a la línia i la geometria assimilada d'algunes de les avantguardes històriques de les arts visuals, impulsant així la professió segons el comunicat del jurat.El guardó està dotat amb 20.000 euros, i permetrà a l'artista "gaudir sense presses" i tirar endavant un projecte personal deixant de banda els encàrrecs, segons ha declarat Giménez.Abans d'aquest premi, Giménez havia obtingut diferents guardons, entre ells, el Premi al llibre en valencià millor il·lustrat de 2002, de la Generalitat Valenciana, per Els dos gegants de Sant Marcel·lí (Denes) o el Premi Lazarillo, l'any 1989, del Ministeri de Cultura per Història d'una recepta (Anaya).

