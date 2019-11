Una vintena de candidatures opten enguany al Premi Llengua Nacional

El proper dijous 14 de novembre, a les set del vespre, tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès l'acte organitzat per l’Associació Llengua Nacional per a lliurar el II Premi Llengua Nacional. L’entitat va posar en marxa aquest guardó el 2018, després d’haver reprès el que fa uns anys havia estat el Premi Ramon Aramon a la lleialtat lingüística i haver-lo actualitzat amb un format nou i enfocat al reconeixement de petites empreses.



L’acte serà conduït pel periodista Gerard Sesé i comptarà amb la intervenció de Mònica Roca, vicepresidenta primera de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb qui es conversarà sobre la situació de la llengua en l’àmbit empresarial. També hi serà Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat. De fet, el Premi compta amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, això com amb la col·laboració de NacióDigital.

Així, el Premi vol reconèixer projectes empresarials d’arreu dels Països Catalans que mostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin a l’extensió de l’ús —i del bon ús— de la llengua. Hi poden participar petites empreses i cooperatives (comerços, mitjans de comunicació locals, editorials, cooperatives de consum, etc.) que destaquin per la seva defensa de la llengua.Les 17 candidatures rebudes són molt variades, i inclouen des de petits diaris digitals fins a altres iniciatives culturals i musicals en xarxa, passant per cooperatives que produeixen productes locals, empreses de serveis turístics i de lleure, comerços, etc. Pel que fa a la seva localització, hi ha projectes de Granollers, Mataró, Roquetes, Banyoles, Cardedeu, l’Espluga de Francolí o Barcelona, entre altres.La proposta guanyadora, que coneixerem el proper dijous durant el transcurs de l’acte, s’endurà un xec de 2.500 euros. Així mateix, el guanyador també rebrà un elegant faristol creació de l’empresa Art Innova , que ha accedit amablement a personalitzar-lo per a Llengua Nacional. També hi ha la possibilitat que s’atorgui una menció especial a algun altre projecte, tal com recullen les bases del premi, publicades a la pàgina web de l’entitat. En cas que sigui així, el projecte mencionat s’endurà 500 euros."Creiem que és una bona oportunitat perquè petites empreses, cooperatives, comerços, etc. que són sensibles amb la llengua i creuen en un món empresarial en català es donin a conèixer", ha explicat Abel Carretero, president de Llengua Nacional. "Per part nostra, el que volem és refermar la idea que la llengua és necessària en tots els àmbits, també en el del comerç, que és un dels més liberalitzats del mercat i, per tant, molt volàtil", ha ressaltat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor