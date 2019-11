La cúpula de les joventuts dels socialistes eslovens denuncia pressions per haver convidat Bosch a un congrés

La cúpula de les joventuts del partit socialista a Eslovènia ha dimitit en bloc aquest dimecres i ha denunciat pressions de la formació per haver convidat al conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, a fer una conferència al seu congrés el proper dissabte a Ljubljana.En un comunicat, les joventuts socialistes asseguren que com a "grans defensors dels drets" van convidar Bosch al congrés per remarcar que "la violència no és, de cap manera, una solució" a un conflicte polític."Malgrat que la nostra decisió de convidar al conseller de Catalunya va rebre crítiques de determinades persones del nostre partit, i fins i tot si la decisió podia tenir conseqüències negatives per a nosaltres, vam decidir defensar els drets humans bàsics", afirmen.En el comunicat, la cúpula del SD Young Forum remarca que defensen el diàleg entre Catalunya i Espanya per a resoldre les actuals disputes polítiques, i assenyalen que seguiran al "costat correcte de la història, sense importar quin sigui el preu a pagar".En la seva carta de dimissió, també critiquen la "baixa cultura política" a Eslovènia i remarquen que pleguen en un exercici de "transparència" davant d'algunes crítiques en l'elaboració de llistes de candidats al congrés de les joventuts.

