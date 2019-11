Ciutadans demana a Sánchez que «rectifiqui» i pacti amb ells i el PP

El secretari general de Ciutadans, Jose Manuel Villegas, ha rebutjat de pla el pacte entre el PSOE i Podem per formar un govern de coalició, que ha titllat de "nefast per Espanya". El número dos del partit unionista ha demanat a Pedro Sánchez que "rectifiqui" i que s'avingui a "un pacte entre constitucionalistes". Villegas ha dit que els socialistes "han de tornar al centre" i no als "extrems", que són Podem i els nacionalistes. Villegas ha quedat com el principal dirigent de Ciutadans després de la dimissió i retirada de la política d'Albert Rivera pels pèssims resultats obtinguts. Ciutadans va obtenir només 10 escons. El mateix Villegas és un dels damnificats ja que no va ser elegit per la circumscripció per on es presentava, Almeria.El número dos de Ciutadans també ha desautoritzat Francisco Igea, un dels rostres del sector crític intern i vicepresident de la Junta de Castella-Lleó -en coalició amb el PP-, que ha especulat amb la possibilitat que el partit pogués trencar amb els populars en alguna comunitat a canvi que Sánchez es fes enrere amb el seu acord amb Podem. "La política de pactes la porta l'executiva i no un vicepresident autonòmic", ha dit Villegas.

