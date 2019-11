EH Bildu condiciona el suport a Sánchez a la seva posició sobre els presos i l'autodeterminació

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmat que la postura de la coalició en la investidura dependrà de la recepta de PSOE i Unides Podem sobre el dret a decidir i els presos. En aquest sentit, ha assegurat que comparteix "la lectura que fa ERC" i que seran socialistes i morats els qui "obriran o tancaran la porta" al suport del partit basc.La posició d'EH Bildu podria ser determinant per a la investidura, atès que el PNB ha perdut en favor del PP un dels set escons que havia obtingut . Si la coalició entre PSOE i Podem (155 escons) obtingués el "sí" del PNB (6), Més-Compromís (3), el Partit Regionalista de Cantàbria (1), el Bloc Nacionalista Gallec (1) i el de Terol Existeix!, el socialista necessitaria encara 17 abstencions per ser escollit en segona votació. Una suma que podrien fer ERC i Bildu, ERC i Coalició Canària o Ciutadans i Bildu.Otegi ha recordat que Sánchez s'ha passat tota la campanya electoral "mirant d'abraçar Ciutadans, després mirant d'abraçar el PP a través d'una abstenció, i ha acabat abraçant Pablo Iglesias" i "comprant l'agenda de la involució".En referència al punt sobre Catalunya del preacord de Sánchez i Iglesias, que parla d'un "problema de convivència" que es resoldrà dins "dels límits de la Constitució"; el dirigent basc ha destacat que "a Catalunya hi ha un problema polític, com a Euskal Herria, que es resol en l'exercici del dret d'autodeterminació, i parlar de diàleg sense fer un diagnòstic encertat de la situació és no parlar de res".Otegi ha apuntat que EH Bildu està parlant amb les forces polítiques catalanes que van subscriure la Declaració de la Llotja de Mar ; JxCat, ERC i la CUP; per mirar d'articular una "posició conjunta" que encara no està tancada.

