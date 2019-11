Abascal acusa Sánchez d'«estafa electoral» i d'allunyar el rei per «evitar testimonis»

Una de les reaccions més dures al preacord d'un pacte de govern entre PSOE i Unides Podem ha estat la del president de Vox, Santiago Abascal, que aquest dimecres ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver comès "frau" electoral per haver pactat amb "comunistes" i "separatistes" després de negar-s'hi en campanya.A més, el dirigent del partit d'ultradreta ha assegurat que el govern espanyol ha enviar el rei de visita oficial a Cuba per evitar "testimonis" del pacte i perquè s'"aclimati" al tracte que al seu parer rebrà el monarca d'ara endavant per part dels partits que compartiran el govern si tira endavant la investidura."Si Sánchez tingués la mínima dignitat, hauria de presentar la seva dimissió i abandonar la política", ha manifestat Abascal en una roda de premsa en què ha afirmat que Espanya "anirà camí de la Veneçuela de la pobresa, la desigualtat i la cartilla de racionament".

