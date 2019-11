L'Audiència de Barcelona confirma l'absolució dels regidors de Badalona acusats de desobeir el 12-O

L'Audiència de Barcelona ha confirmat l'absolució dels regidors de Badalona acusats de desobediència per atendre ciutadans en dependències municipals el 12 d'octubre de 2016 -com a mostra de rebuig pel Dia de la Hispanitat. D'aquesta manera, desestima el recurs de la Fiscalia a la sentència del jutjat penal de Barcelona, que ja va absoldre els sis regidors el 10 de setembre. Els regidors en qüestió són Oriol Lladó, que el dia dels fets exercia com a alcalde accidental, el llavors tinent d'alcalde José Tellez, Agnès Rotger, Eulàlia Sabater, Fátima Taleb i Francesc Duran. Per a tots ells, la Fiscalia demanava una pena de multa de 20 euros diaris durant set mesos -més de 4.200 euros-, i la inhabilitació especial per exercir un càrrec públic -ja sigui d'àmbit local o autonòmic- durant 15 mesos.Així, l'Audiència de Barcelona confirma íntegrament la sentència de la jutge de Barcelona. En la sentència, la magistrada argumentava que ni Lladó ni Téllez -els dos màxims representants del govern de l'Ajuntament de Badalona en aquella jornada- van cometre "cap acte de desobediència al mandat" judicial, un comportament atribuït a la resta d'acusats. "Els acusats, com a càrrecs electes, no estaven sotmesos al calendari laboral aprovat el 2 de maig de 2016, per la qual cosa no podien ser considerats subjectes actius de la prohibició de treballar o exercir les seves funcions com a càrrecs electes", afegia la magistrada en la resolució.

