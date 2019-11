El PNB perd un escó en favor del PP i complica encara més la investidura a Sánchez

El PNB ha perdut el setè escó en favor el PP, després del recompte del vot d'electors residents a l'exterior que quedava pendent. D'aquesta manera, Beatriz Fanjul serà la diputada número 89 de Pablo Casado i els nacionalistes es quedaran amb els mateixos representants que tenien ara.Un traspàs que complica encara més la investidura a Pedro Sánchez que compta amb els vots del PNB per poder tirar endavant el govern de coalició que ha pactat amb Iglesias i obtenir l'aval parlamentari per ser president. Si la coalició entre PSOE i Podem (155 escons) obtingués el "sí" del PNB (6), Més-Compromís (3), el Partit Regionalista de Cantàbria (1), el Bloc Nacionalista Gallec (1) i el de Terol Existeix!, el socialista necessitaria encara 17 abstencions per ser escollit en segona votació. Una suma que podrien fer ERC i Bildu, ERC i Coalició Canària o Ciutadans i Bildu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor