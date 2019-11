Adolescents.cat i Adolescents iCat, nomenats als premis ARC 2019

,mitjans vinculats a, han estat nomenats als Premis ARC 2019 en la categoria de mitjans de comunicació, juntament amb la secció de Cultura de l'Agència Catalana de Notícies ACN, el programa FAQs de TV3, i Els40.Els Premis de la Indústria Musical del Directe han donat a conèixer aquesta setmana els 58 nomenats de la seva 17a edició, que es resoldrà en la gala d'entrega del proper 4 de desembre, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.Aquests premis reconeixen anualment les millors gires de grups musicals (en diferents categories), així com les programacions musicals d'equipaments, festivals i festes populars, i també el millor mitjà de comunicació o una programació musical concreta.Entre els artistes nomenats hi ha noms com els de Rosalía, Oques Grasses, Joan Dausà, Els Catarres i Judit Neddermann, entre altres.

