ERC permetrà la tramitació inicial dels pressupostos a Barcelona amb una abstenció

L'Ajuntament de Barcelona admetrà a tràmit aquest dimecres els pressupostos de la ciutat per al 2020. Una sessió extraordinària de la comissió d'Economia i Hisenda sotmetrà a votació dels grups la proposta de comptes del govern municipal i ERC ja ha anunciat que s'abstindrà. La decisió dels republicans permetrà l'aprovació inicial dels pressupostos, ja que Barcelona en Comú i el PSC en tindran prou amb el vot a favor dels 20 regidors que sumen les dues forces.A través d'un comunicat, ERC justifica l'abstenció per facilitar la tramitació inicial dels pressupostos per "responsabilitat" però avisa que la decisió no garanteix que els republicans aprovin els comptes quan aquests s'hagin de sotmetre a la votació definitiva. "Aquest no és cap xec en blanc. És una apel·lació a la responsabilitat del govern municipal per debatre sobre el pressupost municipal amb el rigor que no ha aplicat fins ara", diuen.Els republicans consideren que la votació d'aquest dimecres és "precipitada" i creuen que als comptes els falta "ambició progressista". El partit demana que l'esborrany sigui treballat amb més profunditat i que prioritzi la lluita contra les desigualtats socials.ERC conclou el comunicat acusant Barcelona en Comú i el PSC d'estar "més preocupats per mantenir el dèbil equilibri entre els dos grups" que per "dibuixar un futur ferm per a la ciutat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor