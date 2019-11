La collita de l'arròs d'aquesta campanya es queda en les 150.000 tones

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha fet balanç de la campanya d'arròs 2019-20, que situa en una collita d'unes 149.750 tones a Catalunya.La xifra és lleugerament inferior (un 1,3%) a la campanya passada en què es van assolir les 151.723 tones. Segons destaca la FCSC, els rendiments més elevats s’han donat en les varietats Bomba i JSendra, que compensen la menor productivitat d’altres.“Ha estat una campanya bona en quantitat i excel·lent pel que fa a qualitat. Malgrat que el cultiu va començar amb dificultats en el seu establiment i desenvolupament, l’estiu va ser molt favorable i la maduració del gra ha estat molt bona, donant un arròs d’òptima qualitat”, ha destacat el responsable d’arròs de la FCAC, Marcel Matamoros.La recol·lecció va començar amb un endarreriment d’uns 15 dies, que respon a una sembra més esglaonada i que s’inicia lleugerament més tard. Això ha fet que la recol·lecció s'hagi allargat fins ben entrat l’octubre i que encara hi haja una superfície residual per acabar de segar.La superfície de conreu d’arròs a Catalunya és de 20.604 hectàrees, amb un rendiment mitjà de 7,27 tones per hectàrea.Les cooperatives agràries produeixen un 75% del total català.

