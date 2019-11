El Suprem nega que Puigdemont i Comín tinguin immunitat malgrat l'opinió de l'advocat de la UE

La sala segona del Tribunal Suprem ha rebutjat un recurs d'apel·lació presentat per Carles Puigdemont i Antoni Comín contra una interlocutòria del jutge Pablo Llarena en què va rebutjar la seva petició de deixar sense efecte les ordres espanyoles de recerca, detenció i ingrés a presó per ser eurodiputats electes a l'Eurocambra.El Suprem sosté que Puigdemont i Comín no han adquirit la condició d'eurodiputats, perquè aquesta està subjecta al previ acatament de la Constitució i a la presa de possessió a la primera sessió plenària.L'alt tribunal, doncs, considera que no n'hi ha prou amb ser diputats electes per adquirir la immunitat, en contra de l'opinió emesa l'advocat general del TJUE en la qüestió prejudicial sobre Oriol Junqueras.

