Una trentena de municipis insten el Parlament i el Congrés a facilitar la municipalització de l'aigua

L'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMEAP) ja té a punt un informe que presentarà al Parlament i al Congrés dels Diputats per instar les dues cambres a facilitar el procés de municipalització de l'aigua als municipis.El president de l'associació, el regidor de l'Ajuntament de Barcelona Eloi Badia, ha argumentat que les iniciatives locals per convertir en públic el servei d'abastiment d'aigua topen amb traves judicials que dificulten poder fer realitat l'objectiu. "En canvi, per privatitzar n'hi ha prou amb dos mesos", ha afirmat.Per Badia, la legislació és "esbiaixada" i ha demanat al Parlament i al Congrés que permetin l'exercici de "sobirania" als plens municipals. L'AMEAP té actualment 29 municipis membres, comptant els que s'han incorporat en l'executiva d'aquest dimecres: Lleida, Berga, Ripollet, Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Feliu de Guíxols i Castellbisbal.També s'hi ha incorporat l'empresa pública de Barberà del Vallès, un fet que segons Badia demostra que l'associació "no té ideologies".Actualment només el 16% dels catalans rep aigua a casa procedent d'una empresa pública, tot i que els municipis integrants de l'associació representen el 42% de la població del país.La municipalització de l'aigua és una de les preguntes que el govern de Colau volia incloure en la multiconsulta, que finalment no va poder tirar endavant el passat mandat pel rebuig de l'oposició.El govern municipal sempre ha defensat la voluntat de no enterrar la multiconsulta però aquest novembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tombat el reglament de participació ciutadana municipal en què es basa.Amb tot, Badia ha insistit aquest dimecres a mantenir viva la multiconsulta i fons municipals expliquen que el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament permetrà mantenir en vigor el reglament suspès fins que el TSJC es pronunciï novament.

