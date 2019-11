La Cambra demana a PSOE i Podem «una aposta clara pel diàleg»

La Cambra de Comerç reclama al PSOE i a Podem "una aposta clara pel diàleg" amb l'objectiu de restablir "l'estabilitat econòmica i els drets i llibertats de Catalunya". Així ho ha assegurat l'entitat econòmica en un comunicat en què insisteix en "negociar una solució política al conflicte, que permeti el retorn a un marc econòmicament estable per a les empreses".L'entitat que presideix Joan Canadell també es pronuncia sobre les mobilitzacions convocades per Tsunami Democràtic com a protesta contra la sentència del procés. La Cambra assegura que "els talls a infraestructures provoquen i provocaran greus perjudicis econòmics, tant a Catalunya com a l'estat espanyol i a Europa, atès el seu caràcter de vies de comunicació estratègiques".Però afegeix que aquests perjudicis "seran clarament inferiors als causats per la manca d'inversió de l’Estat en altres infraestructures del nostre país, com el desdoblament que encara es troba pendent de la N-II (una de les vies més transitades de l'Estat per transport pesat), un retard crònic de més de 15 anys en l'execució del corredor mediterrani o de la variant de Vallirana a la N340, entre d’altres".La institució expressa la seva "preocupació", així com "el seu suport i solidaritat a totes les empreses i autònoms (en especial, els empresaris del transport i llurs treballadors) que s'han vist afectats per aquesta legítima acció de protesta". Afirma que el conjunt de les protestes "de forma no-violenta" no és més que "la reacció -no desitjada, però legítima- a la negativa reiterada del govern de l'Estat a negociar una solució política al conflicte innegable que viu Catalunya".

