El Parlament tomba la compareixença de Torra pels CDR empresonats

"Si els vincles fossin certs, no podria seguir ni un minut en el càrrec", recalca Ferran Pedret, diputat del PSC

Susanna Segovia, portaveu dels comuns, assegura que la petició de compareixença no pretén posar "en dubte" la presumpció d'innocència de Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, no haurà de comparèixer al Parlament per explicar-se sobre els presumptes vincles - negats reiteradament en les últims setmanes - amb els membres dels comitès de defensa de la República (CDR) empresonats i acusats de terrorisme per l'Audiència Nacional. En aquest sentit, l'independentisme -Junts per Catalunya (JxCat), ERC i CUP- ha tombat la petició de quatre grups parlamentaris -Ciutadans, PSC, els comuns i el PP- per tal que Torra donés explicacions.Al president, que ha estat absent durant bona part del debat, l'han defensat Eduard Pujol per JxCat i Ernest Maragall per part d'ERC, que han lamentat el to de l'oposició. Pujol ha denunciat l'"anomalia" a la qual està sotmesa el Parlament perquè el TC decideix "de què es pot parlar i de què no" i també pel "mercat d'insults i provocacions" per part d'una oposició que "menysté" la figura del president. "Torra és un president íntegre", ha reivindicat tot denunciant l'"acarnissament" del qual considera que està sent víctima. Maragall, per la seva banda, ha denunciat que s'està "prostituint" el control parlamentari i ha titllat d'"incomprensible i dolorós" que els comuns s'hagin sumat "al mateix paquet dels partits de la repressió" que vinculen l'independentisme amb la violència.Lorena Roldán, cap de files de Ciutadans i futura candidata al Parlament, ha desplegat l'argumentari habitual per reclamar les explicacions de Torra. Roldán ha alertat que els empresonats tenien a la seva disposició explosius, un extrem que el sumari - al qual ha tingut accés NacióDigital - no acredita. La dirigent de la formació taronja ha acusat l'independentisme de ser "totalitari", de promoure la violència i també ha ressaltat que el Govern està al costat dels talls d'autopistes dels últims dies.Ferran Pedret, diputat del PSC, ha lamentat la reacció "defensiva" de l'independentisme davant la detenció dels CDR del 23 de setembre. Després de defensar la presumpció d'innocència de Torra, Pedret ha destacat que la "gravetat" de les "presumptes vinculacions" entre el president i "gent que preparava explosius per sabotatges o potser per atemptats" obliga a demanar la seva compareixença."Si els vincles fossin certs, no podria seguir ni un minut en el càrrec", ha recalcat. "No li demanen una prova diabòlica, perquè no ha de provar que no existeix la vinculació, però sí que cal una explicació política", ha destacat el diputat socialista. Li ha retret a Torra haver-se "vantat" de la relació amb el CDR, un moviment que protagonitza "accions amb greus conseqüències" al carrer en els últims dies.El PP, per la seva banda, ha lamentat que Torra hagi demostrat "sintonia amb els CDR" des del primer dia i que la "promesa de paradisos que són enganys" hagin acabat derivant "en violència". "I el president no fa res, ambigüitat. El conflicte és el president", ha afirmat el diputat Santi Rodríguez. El dirigent popular ha carregat contra la dicotomia "independència o barbàrie" plantejada en un comunicat pels CDR i ha assenyalat Torra per "defensar" aquesta "barbàrie".La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susanna Segovia, ha insistit que, en el cas del seu grup, la petició de compareixença del president no pretén posar "en dubte" la presumpció d'innocència de Torra i dels CDR empresonats, sinó que es pugui explicar per "protegir" les institucions.La dirigent dels comuns ha subratllat que el seu espai ha exigit la llibertat dels presos i la fi de la judicialització del conflicte i que, tant al Parlament com al Congrés, seguiran defensant una sortida política al conflicte. Ha adreçat un missatge directe als grups independentistes: "Si es pensen que per demanar la compareixença del president som l'enemic, és que tenen problemes de percepció de la realitat".Maria Sirvent, diputada de la CUP, ha arrencat la intervenció demanant la llibertat dels empresonats, dels quals ha llegit el nom. "Són a la presó amb restriccions pels seus drets. N'hi ha dos en règim d'aïllament, només surten dues o quatre hores de la seva cel·la", ha destacat Sirvent, que ha constatat les "dificultats" que han patit les defenses i també les filtracions del sumari. "Aquesta és una operació d'Estat amb una clara intencionalitat política. No creiem en aquest procediment judicial. Si vostès ho fan, haurien d'esperar que acabés", ha apuntat la diputada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor