Torrent lamenta que se segueixi «perseguint» el debat al Parlament en ple preacord PSOE-Podem

"Mentre diuen que volen un govern progressista, l'Estat segueix perseguint els debats parlamentaris"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat que la investigació de la Fiscalia a la mesa de la cambra es produeixi just quan el PSOE i Podem han segellat un preacord de govern de coalició. El ministeri públic ha obert diligències arran de l'aprovació de la moció sobre l'autodeterminació promoguda per la CUP suspesa pel Tribunal Constitucional. "Mentre diuen que volen un govern progressista, l'Estat segueix perseguint els debats parlamentaris", ha criticat Torrent.El president del Parlament ha subratllat que el que és "radical" és que es pretengui "censurar" que a la cambra catalana s'hi pugui parlar de tot i s'ha compromès a garantir que el debat es produeixi sense restriccions. "Ens estem comportant amb absoluta normalitat democràtica", ha assegurat, i ha afegit que si el PSOE ho viu com un "desafiament" haurà de revisar les seves "conviccions democràtiques i el seu parlamentarisme".Torrent també ha justificat que la moció aprovada aquest dimarts pels grups independentistes no es publiqui al butlletí del Parlament. Ha afirmat que ell assumeix totes les "responsabilitats polítiques i les repercussions" que comporti el fet de permetre debatre sobre l'autodeterminació, però ha defensat que no se situï el "focus" sobre els funcionaris, que ha apuntat que són els que decideixen si, un cop suspès, el text s'ha de publicar o no. Però encara que la moció no estigui publicada, Torrent ha defensat que el debat s'ha fet i que la moció ha estat votada encara que això impliqui conseqüències penals de les quals ja ha estat advertit. "Sempre val la pena defensar els drets fonamentals. Els costos de no defensar-los, són pitjors", ha dit.Sobre si deixar de portar mocions al TC hauria de ser una condició sine qua non per plantejar-se l'abstenció a la investidura de Sánchez, Torrent ha defensat que ERC ha reclamat "diàleg sense restriccions" per trobar una sortida política a un conflicte que és de naturalesa política. "No crec que permetre el debat parlamentari sigui una condició parlamentària. Aquesta és una condició democràtica i hauria de preocupar tots els demòcrates", ha conclòs.

