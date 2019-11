El Tribunal de Comptes Europeu renya la UE per la gestió dels refugiats

El Tribunal de Comptes Europeu ha constatat que el programa de reubicació de refugiats impulsat per la Comissió Europea no ha assolit els objectius i que només ha aconseguit "parcialment" reduir la "pressió" sobre Grècia i Itàlia. Els auditors europeus han recriminat en un informe publicat aquest dimecres que només s'han reubicat uns 35.000 demandants d'asil a Grècia i Itàlia dels 160.000 promesos inicialment i dels 98.000 finalment acordats pels estats de la Unió Europea.Segons el Tribunal persisteixen els llargs terminis de tramitació i el retorn d'immigrants "irregulars" continuen sent "escassos i problemàtics". Finançat amb més de 700 milions d'euros, el programa de reubicació obligatori es va fer entre el 2015 i el 2017 i va significar el trasllat a altres països del bloc d'un 4% dels demandants d'asil d'Itàlia i el 22% de Grècia. El Regne Unit i Dinamarca no hi van participar i Hongria i Polònia no van reubicar cap refugiat, incomplint les seves obligacions.Per això, els auditors exigeixen a l'executiu europeu i als estats que "intensifiquin" els esforços per complir amb els objectius marcats en la política d'asil de la UE.El Tribunal de Comptes també alerta que la situació als punts d'arribada de refugiats i immigrants a Grècia continua sent "extremadament crítica", especialment per la manca de capacitat dels camps i la presència de menors no acompanyats. En aquest sentit, lamenta que l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres (Frontex) desplegués més personal a Itàlia on centres d'arribada estaven "gairebé buits".Els auditors destaquen que les persones retornades als seus països d'origen són "molt inferiors" a les decisions de retorn adoptades. Ho atribueixen als "lents" procediments d'asil, la manca de sistemes integrats de gestió de retorns o "la fuga dels immigrants" un cop rebutjat la petició de protecció internacional.

