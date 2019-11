El govern de coalició pren forma: una vicepresidència i tres ministeris per a Podem

La negociació entre el PSOE i Unides Podem per formar un govern de coalició després de les eleccions de l'abril va embarrancar pel repartiment de carteres, però en aquesta segona oportunitat d'entesa per als partits de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias la qüestió de les competències que gestiona cada partit progressa sense grans esculls.L'esquema de l'executiu conjunt que es comença a perfilar inclou tres ministeris per a Unides Podem, segons publiquen diversos mitjans -entre els quals El País El Periódico -, a més d'una vicepresidència per a Iglesias. El líder morat veu aixecat així el veto socialista a la seva presència al consell de ministres, però haurà de conviure amb la vicepresidència econòmica que ostentarà Nadia Calviño.L'exmandatària europea ha estat blanc dels atacs de Podem en la campanya electoral per representar l'ortodòxia econòmica marcada per Brussel·les, i la seva presència a l'executiu espanyol serveix per reforçar la idea que el nou govern no es desviarà de l'estabilitat pressupostària. Al costat d'Iglesias i Calviño, es podria mantenir com a vicepresidenta Carmen Calvo, un dels pilars del darrer executiu de Sánchez, segons publica El Confidencial Entre els ministeris que ostentarà Podem no hi haurà els considerats d'Estat, com ara Defensa, Interior, Justícia o Afers Exteriors, segons El Periódico . Es mantindria, doncs, l'esquema de la negociació fallida de l'estiu. En aquella ocasió els socialistes van oferir als d'Iglesias tres ministeris: Habitatge, Sanitat i Igualtat; però la formació lila exigia també el ministeri de Treball, una demanda que va dur els socialistes a trencar les converses per tancar un acord de govern.Les carteres que correspondran a Podem encara no estan definides, però tot apunta que el partit dels cercles prioritzarà aconseguir les competències en habitatge, atès que la regulació dels lloguers ha estat una de les seves principals reivindicacions en campanya.Pel que fa als possibles noms de ministrables, sonen el líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón; el secretari d'Acció de govern de Podem, Pablo Echenique; o la diputada gallega Yolanda Díaz. En cas que Podem assolís competències de medi ambient, un altre dels noms de la quota morada podria ser el de Juan López Uralde, antic líder d'Equo que s'ha quedat fora del Congrés.Altres noms com els de la jutgessa en excedència Victoria Rosell o l'ex-Jemad Julio Rodríguez poden tenir un encaix més complicat pel seu perfil, atès que els ministeris de Justícia i Defensa correspondran al PSOE. La número dos de Podem, Irene Montero, que a l'estiu es postulava per a la vicepresidència pel veto a Iglesias, podria quedar fora de l'executiu i centrar la seva tasca en el partit.Més enllà del ball de noms, un altre assumpte a negociar és la composició del sottogoverno. En l'anterior negociació, la formació morada va proposar que els ministeris encapçalats pel PSOE incloguessin figures proposades per Podem al segon escaló; i viceversa, en un esquema importat del govern valencià. En el govern "fort" i "cohesionat" que prometen ara els dos partits d'esquerres, els socialistes s'inclinen per evitar aquesta fórmula.

