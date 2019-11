El PSOE consultarà la seva militància sobre el pacte amb Unides Podem

El PSOE consultarà la seva militància sobre l'acord assolit amb Unides Podem per formar un govern de coalició. La consulta es celebrarà el dissabte 23 de novembre i es convocarà oficialment dilliuns vinent, quan ho aprovi l'executiva federal. La sessió d'investidura podria celebrar-se a partir del 9 de desembre , segons ha indicat aquest dimecres Rafael Simancas, secretari del grup parlamentari.Els estatuts del partit obliguen a consultar la militància sobre els acords del PSOE amb altres formacions polítiques per compartir el govern, i l'opinió dels afiliats és vinculant. Es tracta de la primera consulta convocada per l'actual direcció de la formació. Precisament a l'executiva d'aquest dimarts el secretari de Transparència, Odón Elorza, va criticar que no s'hagués celebrat cap consulta interna fins ara.Del 19 al 22 de novembre el partit liderat per Pedro Sánchez desplegarà una campanya informativa entre la militància, i del 14 al 20 de novembre els afiliats que vulguin participar-hi podran inscriure's a la votació, mentre que el vot serà els dies 22 i 23 de forma telemàtica i el dia 23 de forma presencial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor