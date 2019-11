Els comuns carreguen contra la «dreta política i mediàtica» per atacar l'acord PSOE-Podem

No han pasado todavía 24h del #GobiernoDeCoalición y la derecha política y mediática, la CEOE, las Eléctricas y el IBEX ya nos han puesto de vuelta y media.



A veces para valorar lo realmente importante es útil ver quiénes y de qué manera se oponen. 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/jqMXldNIgP — Jaume Asens (@Jaumeasens) November 13, 2019

Enmig del mutisme dels dirigents d'Unides Podem després de l'anunci del preacord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per formar un govern de coalició, alguns membres del grup parlamentari han reaccionat al pacte a Twitter.El líder d'En Comú Podem, Jaume Asens, que va assistir a la signatura de l'entesa, ha lamentat que abans no hagin passat ni 24 hores, "la patronal, les elèctriques i les empreses de l'Íbex" ja l'hagin criticat amb duresa" i ha afegit que "a vegades per valorar allò realment important és útil veure quins i de quina manera s'hi oposen".El secretari d'Acció de Govern d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha emprat la mateixa xarxa social per afirmar que "quan veieu la premsa, els editorials i els opinadors de dreta i ultradreta enrabiant i llançant escuma verda per la boca significa que una societat més justa i millor està més a prop".

