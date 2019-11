El PP anuncia una «oposició ferma i constructiva» buscant diferenciar-se de Vox

El Partit Popular està reaccionant a l'anunci de preacord entre el PSOE i Podem d'ahir, conegut just quan es trobava reunida la direcció de la formació de Pablo Casado. L'abraçada entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias tanca la porta a qualsevol possibilitat que els populars facilitessin la investidura del líder socialista amb una abstenció. El nou escenari els col·loca en l'oposició i els facilita el vot negatiu d'entrada, però alhora els obliga a afinar bé el discurs per no aparèixer com una dreta radical després de l'èxit de Vox.Aquest dimecres, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha donat les primeres pistes de per on anirà l'estil d'oposició del partit. En unes declaracions a Telecinco, ha afirmat que faran una oposició "ferma i constructiva". García Egea ha dit, en referència a les paraules de Sánchez que "no podria dormir" amb ministres de Podem al govern, que "ara és Espanya la que no podrà dormir". Ha insistit, però, en què faran una oposició "rigorosa".El número dos de Casado ha explicat que el PP farà oposició també des dels ajuntaments i les comunitats autònomes de manera que "cada destrossa que faci el nou govern o cada impost que pugi, es pugui respondre des de les autonomies o els ajuntaments baixant-los". García Egea ha deixat clar que el PP utilitzarà tot el seu poder territorial per fer l'oposició al nou executiu. El to contingut de la direcció popular, però, indica que són conscients del risc que tenen d'alimentar encara més l'adversari que els ha sorgit per la dreta.Des d'una postura diferent a la direcció estatal del partit, el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que hi ha "alternativa" a la coalició entre Sánchez i Iglesias i ha demanat al PSOE que explori un acord amb el PP. "Crec que això ho podem aturar", ha proclamat.En aquest sentit, el dirigent gallec ha insistit que socialistes i populars estan "a temps per parlar i dialogar", i ha recordat que l'expresident espanyol Mariano Rajoy ja va plantejar una coalició al PSOE després de les eleccions estatals del 2015.

