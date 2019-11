El Parlament avala que els Mossos facilitin l'execució de desnonaments amb menors

▶️ conseller @MiquelBuch: "Li demano que pari de mentir. Igual com vostè menteix quan diu que els @mossos desnonen a famílies. Saben que és fals. És un jutge qui ordena actuar. Si hi ha desnonaments és perquè els alcaldes o els jutges no fan les gestions acordades"#Parlament pic.twitter.com/MWIioqtQKM — Partit Demòcrata 🎗 (@Pdemocratacat) May 29, 2019

Els Mossos d'Esquadra continuaran facilitant l'execució de desnonaments a través de l'ús de la força, tot i que l'amenaça de desallotjament afecti menors d'edat o persones vulnerables. El Parlament va avalar l'actuació policial en aquests supòsits, amb els vots de Junts per Catalunya i el PSC.La votació es va produir aquest dimarts en el marc del debat d'una moció presentada per Catalunya En Comú-Podem sobre les actuacions policials. Els comuns, ERC i la CUP van votar a favor de prohibir l'actuació policial en aquests casos, mentre que Ciutadans i el PP es van abstenir.L'actuació dels Mossos en desnonaments ha aixecat polèmica darrerament. El cos fins i tot va anunciar una investigació interna per les càrregues policials instants després que un nombrós grup de veïns aturés un desnonament al barri de Sants de Barcelona el 19 de setembre.El Síndic de Greuges també té en marxa una investigació sobre el mateix cas. Rafael Ribó va sol·licitar informació a l'aleshores director general de la Policia, Andreu Martínez, per aclarir el nombre d'agents que va formar part del dispositiu, de quines unitats eren, si les seves identificacions seguien el que estableix la llei.Més recentment, el 28 d'octubre, els Mossos d'Esquadra van ser de nou protagonistes després de detenir un activista de 65 anys de la PAH de Santa Coloma de Gramenet per la seva participació en la resistència a un desnonament que es va aturar. La detenció es va produir més d'una setmana després dels fets i després de passar una nit a la comissaria, l'activista va ser posat en llibertat amb càrrecs.El conseller d'Interior, Miquel Buch, sempre ha defensat les actuacions del cos en desnonaments. Al ple del Parlament del 29 de maig, Buch va argumentar que els Mossos no executen desnonaments, sinó que es limiten a fer complir les ordres judicials.Un altre dels punts inclosos a la moció dels comuns era el que instava a investigar les actuacions policials en les manifestacions de resposta a la sentència en què hi hagi "indicis" d'ús antirreglementari de materials i tècniques antiavalots o s'hagi fet un ús desproporcionat de la força policial. En aquest cas, els comuns van aconseguir tirar endavant la proposta amb el suport de Junts per Catalunya, ERC, PSC i CUP.El Parlament també va aprovar que els cossos i forces de seguretat de l'estat actuïn sota els paràmetres als quals estan sotmesos els Mossos quan ho facin a Catalunya i garantir que els agents antiavalots de la policia catalana tinguin visible el seu número d'identificació davant i darrere de l'uniforme, així com fer pública la instrucció que regula l'ús dels projectils de foam.En canvi, la cambra va rebutjar que els Mossos deixin d'utilitzar aquests projectils, així com la tècnica carrusel, que consisteix a fer circular els vehicles policials a gran velocitat per dispersar els manifestants. Una tècnica que el propi departament d'Interior ha considerat perillosa i que s'ha compromès a utilitzar només en situacions excepcionals.

