El PSOE apunta a una investidura a partir del 9 de desembre

El secretari del grup parlamentari socialista, Rafael Simancas, ha apuntat aquest dimecres que a partir de la setmana del 9 de desembre es podria convocar ja una sessió d'investidura de Pedro Sánchez, després del preacord assolit entre el PSOE i Podem En declaracions a Telecinco, el dirigent del PSOE ha subratllat que l'única "data fixa" és la del 3 de desembre, quan ens constitueixen les Corts. Després hi ha cinc dies per formar grups parlamentaris, i tot seguit el rei fa les consultes. "A partir d'aquest moment, en uns dies es pot convocar la investidura i formar govern. Volem fer-ho com abans millor però no depèn només de nosaltres", ha explicat.Simancas ha citat com a socis potencials el PNB, Més País, PRC i Teruel Existe. Sobre ERC, ha afirmat que la formació exigeix diàleg i el PSOE n'és partidari "sense violència, dins de la Constitució i dins del principi de realitat. La condició que posen els republicans sobre la taula per negociar una abstenció a la sessió d'investidura és la posada en marxa d'una taula de negociació.D'altra banda, el dirigent socialista ha emfatitzat que l'estructura del nou executiu s'aclarirà després de la investidura. "Hi haurà un govern cohesionat, de comportament lleial, solidari, i quan parlem de justícia social atendrem a l'equilibri pressupostari. Quan parlem de Catalunya es parlarà de convivència i no d'independència", ha ressaltat.

