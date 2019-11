Torra demana que Sánchez impulsi una taula de partits espanyols per afrontar l'ascens de Vox

#President @QuimTorraiPla: “Demano a @sanchezcastejon que obri una taula de diàleg a Espanya per afrontar el greu problema de convivència amb el feixisme que hi ha a l’estat i que s’ha blanquejat. El problema més greu que té l’estat en aquests moments és el feixisme” #Parlament pic.twitter.com/0YyNqV2cny — Govern. Generalitat (@govern) November 13, 2019

Miquel Iceta, a Torra: "Vostè no és el president de l'ANC, és el president de la Generalitat"

Primera sessió de control al Parlament després de les eleccions espanyoles del 10-N i del preacord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per formar un govern de coalició a l'Estat. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat al líder del PSOE que impulsi una taula de partits a nivell estatal per "afrontar el problema del feixisme a Espanya" després de l'ascens de la ultradreta de Vox, ara tercera força."Han ajudat a blanquejar el feixisme amb pactes als municipis i a les autonomies. Aquest és el problema més greu que té l'Estat ara mateix", ha ressaltat Torra, que ha negat l'existència d'un problema de convivència a Catalunya. "A Catalunya han guanyat els drets, les llibertats i la democràcia. A Espanya puja el feixisme", ha insistit en referència als resultats de les eleccions de diumenge.Preguntat per Jéssica Albiach, cap de files dels comuns al Parlament, Torra s'ha queixat del punt novè del pacte estatal, "en el qual sembla que es digui que hi ha un problema de convivència i que cal un diàleg a Catalunya". "Això va començar a no agradar-nos", ha recalcat el dirigent independentista, que ha demanat que els comuns defensin la llibertat dels presos des del consell de ministres com han fet fins ara , i també ha reclamat explicacions sobre el punt novè del pacte sobre el diàleg "dins la Constitució" "No tinc per què explicar-li el punt novè, ja es veuran els esdeveniments", ha ressaltat la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, que ha demanat no reprendre la via unilateral. Albiach ha citat Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, que fa unes setmanes va dir que a l'independentisme havia tingut "falta d'empatia" la tardor del 2017. "A Catalunya li afecta tot allò que passa a l'Estat. Han de decidir si volen formar part de la nova etapa o del bloqueig", ha reivindicat.La líder dels comuns a la cambra ha advertit que només hi ha dues opcions més a banda de l'acord Sánchez-Iglesias: terceres eleccions o bé una gran coalició PSOE-PP. "Vull pensar en positiu i que aquest pacte abordarà la llei mordassa, la reforma laboral, la reforma dels lloguers... I que aquesta nova etapa acabarà amb la repressió, i que al consell de ministres defensaran la llibertat dels presos, i que Catalunya és una nació i té el dret a decidir, que s'han d'acabar les clavegueres i la judicialització", ha dit Torra.El president ha demanat als comuns que "defensin i lluitin" els principis que els comuns han defensat a Catalunya, i ha reclamat saber quina és la proposta d'aquest pacte de govern a Espanya per dialogar amb la Generalitat. "Espero que, amb vostès a l'executiu, sapiguem quina és la proposta que té l'Estat per Catalunya", ha insistit.El líder del PSC, Miquel Iceta, ha fixat el focus en les protestes que han tallat la frontera i l’AP-7 en les darreres hores i ha emplaçat el president Torra a pronunciar-se perquè garanteixi "el dret a la lliure circulació" i aturi una situació que "perjudica" els interessos econòmics de Catalunya. "Vostè no és el president de l'ANC, és el president de la Generalitat. Si no es veu capaç, dimiteixi", ha sentenciat el dirigent socialista tot recordant-li que el govern basc s'ha pronunciat en contra del tall a la frontera.El president ha replicat que justament perquè defensa "els interessos" de Catalunya cal "garantir el dret a protesta" com es va fer en el cas de la vaga dels taxistes o dels controladors aeris. Torra ha recordat a Iceta que el conflicte polític segueix i ha plantejat que "potser" amb l'acord del PSOE amb uns socis que demanen la llibertat dels presos hi haurà "un canvi" en el partit socialista. El líder del PSC també ha deixat anar que tot això que plantegen els comuns no serà possible sense un govern i que, per tant, dona "per fet" que no bloquejaran el govern de coalició.Alejandro Fernández, del PP, ha qualificat com a "fracàs rotund" el pla de Torra, i ha apuntat que els socis de Govern -ERC- l'han "boicotejat". "Li estan fent un embolic perquè tenen preparat un tripartit amb Miquel Iceta", ha recalcat Fernández, que ha demanat al president que posi les "urnes legals i autonòmiques" perquè aquesta legislatura "ja no té sentit". "S'ho podria haver treballat una mica més, això", ha ironitzat Torra, que l'ha felicitat per "l'èxit rotund" el 10-N a Catalunya, en les quals els populars han passat d'un a dos diputats i segueixen fora de Girona, Tarragona i Lleida.El president ha expressat el seu suport als membres de la mesa del Parlament, que ja estan sent investigats per la Fiscalia per haver permès la votació sobre l'autodeterminació de la CUP. "Nosaltres estem esperant una proposta espanyola. Tenim 23 diputats al Congrés que defensaran l'exercici de l'autodeterminació de Catalunya", ha remarcat Torra, molest amb les "bromes fora de lloc" de Fernández.El decret llei aprovat pel govern espanyol contra l'anomenada "república digital" segueix portant cua. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha acusat la Moncloa de promoure una "llei mordassa digital" . "Resulta que volen prohibir per decret allò que deien que no existien", ha reflexionat Puigneró preguntat per Gemma Geis, portaveu adjunta de Junts per Catalunya (JxCat) a la cambra catalana, durant la sessió de control als consellers. Poc abans, el conseller ja havia respost la clàssica pregunta de Ciutadans sobre el "cop digital" i el "CNI català".Dimas Gragera, diputat de la formació taronja -principal damnificada de les eleccions de diumenge amb la pèrdua de 47 escons-, sostenia que el Cesicat -ja convertit en l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya- havia rebut diners que havien d'anar destinat a fins socials per promoure la independència. "Pensava que el resultat de diumenge els hauria fet canviar", ha destacat Puigneró, que ha buscat la complicitat dels comuns a la cambra per frenar el que segons ell és la "llei mordassa digital".En aquest sentit, el conseller ha llegit un tuit de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el qual es posicionava en contra del decret de la Moncloa. "No el permetrem", ha destacat Puigneró, que ha denunciat l'atac que suposa contra les "llibertats fonamentals". "Els convido a seguir en aquesta línia", ha recalcat Puigneró, que ha apuntat que la carta de drets i llibertats digitals impulsada pel Govern ja està en marxa. A banda, l'executiu té previst presentar recursos d'inconstitucionalitat contra la norma.

